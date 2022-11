Scuola, Bombardieri: «Da governo segnali positivi ma attendiamo fatti»

(LaPresse) Dalla didattica a distanza alla manovra appena varata dal governo, il segretario generale di Uil Rua Attilio Bombardieri affronta l’attualità del Paese ai microfoni di LaPresse. «La prima sfida per la scuola è capire che la didattica a distanza ha funzionato e, quindi, deve essere messa a regime e sviluppata. Bisogna anche eliminare il numero chiuso all’università e la didattica a distanza può contribuire ad andare in questa direzione», dice il sindacalista. «Dal governo segnali soddisfacenti, come sull’intenzione di superare il numero chiuso. Speriamo che si traducano in norme di legge e che consentano agli studenti di perseguire i loro obiettivi e le loro passioni», aggiunge il segretario.