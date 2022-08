Scuola, docenti e personale in piazza a Roma: «Governo intervenga su carenza organico»

(LaPresse) Docenti e personale scolastico in piazza a Roma per chiedere al Governo di intervenire sulla carenza di organico nel Dl Aiuti bis. «Le scuole non possono ripartire il primo settembre senza organico aggiuntivo. Quest’anno sembra che la scuola non abbia bisogno di questo organico ma non è così. Con le nuove varianti Covid e la crisi energetica c’è eccome bisogno di personale. Il Decreto Aiuti bis è una strada possibile. Chiediamo al governo di intervenire. Senza risposte prima del primo settembre ci saranno difficoltà per famiglie studenti e frustrazione per il personale», ha detto Marcello Pacifico, il presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), parlando a margine della manifestazione organizzata in Piazza Santi Apostoli a Roma. «Occorre mettere mano alla stabilizzazione dei precari soprattutto nella scuola e ridare dignità al comparto della cultura e della pubblica istruzione», ha invece dichiarato Enzo Mario, segretario nazionale del Psi.