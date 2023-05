Terzo Polo, Tajani: «Non è mai esistito, grande spazio con Pd più a sinistra»

(LaPresse) «Il Terzo polo non è mai esistito dal punto di vista numerico e politico. C'è il centro del centrodestra che è parte dalla famiglia popolare e ci sono grandi spazi politici e anche numerici con lo spostamento del Pd a sinistra con la nuova leadership. Tanti ex elettori socialisti o democristiani, che non credo vogliano fare scelte di estrema sinistra, guarderanno con attenzione ai moderati e al centro del centrodestra». Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine del Congresso di Noi Moderati.