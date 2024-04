Todde: «Luna Rossa in Sardegna attrattore formidabile»

Non solo per il mondo velico, ma per tutto l'indotto che può creare

Cagliari, 13 apr. (askanews) - "É un biglietto da visita importantissimo, un evento non singolo, ma l'inizio di una nuova programmazione. Credo che dobbiamo investire non solo sulla presenza del team di Luna Rossa in Sardegna, ma sul mondo velico in generale. É un attrattore formidabile, non solo per i nostri ragazzi, ma per tutto l'indotto che può creare. Credo che lavorando bene con tutti gli stakeholders saremo in grado di portare dei risultati diversi dal passato": così Alessandra Todde, governatrice della Sardegna, a margine del varo di Luna Rossa a Cagliari.