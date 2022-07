Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio a Chicago: la gente in fuga dopo gli spari

(LaPresse) Una sparatoria è avvenuta a una parata del 4 luglio negli Stati Uniti in un sobborgo a nord di Chicago, Highland Park, e la polizia sta intervenendo. Le autorità non hanno riferito ufficialmente di nessuna vittima, ma testimoni raccontano di avere visto dei corpi insanguinati coperti con lenzuola. Un reporter del Sun-Times ha visto tre corpi insanguinati coperti da lenzuola. Il Chicago Sun-Times ha riferito che la parata era iniziata intorno alle 10 di mattina ora locale, ma è stata interrotta all'improvviso dopo 10 minuti, a seguito di spari. Diversi testimoni hanno raccontato al giornale di avere udito spari. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti, lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti. «Andate via, qui non è sicuro», ha detto la polizia alle persone.