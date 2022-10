William e Harry, svelato solo ora il retroscena inedito: ecco perché non si parlano ancora

LOLNEWS.IT - Se prima i Fab Four erano William, Harry e le loro mogli, oggi – ahinoi – dobbiamo accontentarci, si fa per dire, di vedere insieme sempre più spesso Re Carlo III, la regina consorte e gli ex duchi di Cambridge, dato che i Sussex risiedono in America. Da quando Meghan è entrata nella Royal Family, gli equilibri sono cambiati parecchio e sono emerse profonde spaccature tra i membri senior; tuttavia ora che la Regina è morta, Re Carlo III starebbe lavorando per ricucire le fratture familiari. Non aiuta il contenuto del libro esplosivo di Valentine Low – di prossima uscita – in cui l’esperto reale svela nuovi piccanti retroscena tra William e Harry. Il libro, dal titolo Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, si concentra in particolare su un aneddoto risalente al 2019 dopo che i Sussex in tour in Sudafrica avevano rilasciato una intervista al Sun: ecco perché i due fratelli non si parlano ancora.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com