Rain Arcigay Caserta, manifestazione contro misoginia e omotransfobia

Servizio di Dalia Coronato

In meno di ventiquattro ore Rain Arcigay di Caserta organizza una manifestazione contro la misoginia e omotransfobia al centro della città, unendosi ai raduni di LGBTQ+ nati spontaneamente nelle pizze d’Italia a sostegno del ddl Zan. Il sit-in convocato a piazza Vanvitelli dall’associazione di volontariato vuole ricordare i motivi della proposta di legge e cioè l’esigenza di adottare “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”.

«Abbiamo deciso di darci appuntamento sotto l’insegna in memoria alle vittime LGBT della persecuzione nazifascista – dichiara il presidente Bernardo Diana – perché questa è la prima targa in Campania che ricorda l’esistenza della nostra comunità, una collettività inclusiva con vissuto di emarginazione e discriminazione segnato nel tempo».

Dopo lunghi mesi di tira e molla, il disegno di legge viene ostacolato in Senato con due richieste di votazione a scrutinio segreto . Il responsabile nazionale del settore giuridico di Arcigay ricorda che il testo è rimasto in stallo tra battaglie di principio sui contenuti, come quelle che riguardano definizioni esplicite di sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale, al fine di evitare possibili conflitti con la tutela della libertà di espressione.