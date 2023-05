Amatriciana, il trucco per il soffritto che in pochi sanno: ecco i due ingredienti che non vanno utilizzati

Come fare una buona amatriciana? Quali sono i passi da seguire per una buona riuscita? È veramente un piatto semplice da portare a tavola? Affinché venga fuori un primo da leccarsi i baffi e che lasci tutti a bocca aperta, è necessario considerare la ricetta tradizionale della cucina romana, senza dimenticare alcuni dettagli fondamentali. Il trucco del soffritto ne è un esempio e molte persone non sanno che per farlo nel modo migliore non bisogna usare due ingredienti. Ricetta semplice, un pizzico di amore e voglia di mettersi alla prova nell'ambito culinario et voilà il piatto è servito.

