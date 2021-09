La musica fa bene e su questo non ci sono dubbi. La novità, però, è che un brano in particolare avrebbe un incredibile effetto su chi soffre di epilessia. Si tratta della Sonata per due pianoforti K 448 di Mozart, che a quanto pare calmerebbe l'attività cerebrale epilettica dei soggetti a rischio.

