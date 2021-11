Le pettole tarantine: ecco perché a Taranto il periodo natalizio inizia il 22 novembre

Dietro le tradizioni che siano natalizie e culinarie, si celano spesso storie e leggende affascinanti, come nel caso delle pettole tarantine. Si tratta di un piatto tipico della tradizione pugliese che viene realizzato di solito in occasione del giorno di Santa Cecilia, il 22 novembre. Sono soffici nuvole di pasta fritta, che vengono mangiate calde con una spolverata di zucchero.Secondo la leggenda, le pettole tarantine sono nate per caso per mano di una massaia sbadata.

