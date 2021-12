Pranzo di Natale leggero ma sfizioso: ecco come non ingrassare

Il pranzo di Natale è per definizione tutto tranne che leggero. Spesso però capita che a tavola ci siano genitori, zii o nonni che non possono permettersi sgarri clamorosi dal punto di vista dell'alimentazione. Loro forse non se ne rendono conto ma le abbuffate delle feste rischiano di diventare delle bombe a mano per la loro salute. C'è anche da dire che questo vale pure per i più giovani, benché siano avvantaggiati nello smaltire gli eccessi. Ecco allora che vogliamo provare a fornirvi dei consigli per un pasto leggero ma sfizioso e qualche trucco per non prendere troppi chili in vista dell'anno nuovo.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com