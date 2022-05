(LaPresse) Ennesima strage con armi da fuoco in una scuola degli Stati Uniti: un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola a Uvalde, in Texas, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte, prima di essere ucciso da un agente di polizia. In un breve video postato su Facebook si vede quello che sembra essere l'attentatore che entra nell'edificio.