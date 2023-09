Chiara Ferragni in coda alla passarella della MFW: cosa è successo con Marco Mengoni e Elodie

Dopo una serie intensa di sfilate, presentazioni e momenti sorprendenti, la Milano Fashion Week Primavera-Estate 2024 ha ufficialmente chiuso i battenti la sera di domenica scorsa con la cerimonia dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Questo prestigioso evento si è svolto nell'incantevole scenario del Teatro alla Scala di Milano ed è stato organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con l'Ethical Fashion Initiative (EFI) dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (ITC) e la Ellen MacArthur Foundation, con il sostegno del Comune di Milano. Durante la serata sono stati premiati marchi e aziende che si sono distinti per il loro impegno verso la moda sostenibile. Tra gli ospiti illustri che hanno suscitato discussioni durante la loro “strana” passerella sul red carpet spiccano Chiara Ferragni, Jessica Chastain, Marco Mengoni ed Elodie. Ma cosa sarà mai accaduto?

