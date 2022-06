Chiara Ferragni svela i dettagli su Sanremo 2023: il retroscena che spiega tutto

Mancano ancora otto mesi a Sanremo 2023, ma da qualche giorno non si parla d'altro dal momento che Amadeus, chiamato come conduttore anche per l'anno prossimo e il 2024, ha lanciato una bomba che ha sorpreso il pubblico. Per la prima volta vedremo Chiara Ferragni in televisione. L'influencer, dopo aver rifiutato in passato, ha deciso di accettare la proposta del direttore artistico e sarà lei ad aprire e chiudere la kermesse.

