Gf, Anita si fa scoprire durante le nomination: quel gesto che incastra la concorrente

Monta il sospetto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello per via dell'espressione di delusione comparsa sul volto di Anita Olivieri nel momento dell'estrazione dei piramidali per la nomination. Nonostante la concorrente abbia estratto infatti il piramidale dorato il suo viso non era esattamente felice: il motivo sta nel fatto che le nomination non erano volte a salvare un concorrente ma a scegliere un altro coinquilino in vista della selezione di chi andrà in finale. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Alfonso Signorini l'ha svelato ai concorrenti soltanto dopo che Anita ha pescato il piramidale. Quindi, la sua espressione di delusione denota il fatto che la concorrente sapesse qualcosa in anticipo? i telespettatori ne stanno parlando sul web: andiamo a vedere quali sono i sospetti del popolo del pubblico del Grande Fratello.

