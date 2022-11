Gf Vip, Edoardo Tavassi accusa l'influencer Oriana Marzoli: «Se pesavi 300 chili...»

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi che, al Gf Vip, si è scagliato contro un’altra concorrente, entrata in gioco con lui nella tranche di novembre: Oriana Marzoli. Vista la vicinanza tra la influencer venezuelana e Daniele Dal Moro, Edoardo ha dato un po’ di matto, accusandola di essere molto superficiale e di parlare soltanto con quei concorrenti che giudica come esteticamente belli. In molti hanno apprezzato il discorso sincero del fratello di Guendalina ma c’è chi gli sta rigirando contro le medesime accuse, imputandogli il fatto di essere a sua volta piuttosto superficiale. Quali dinamiche scatenerà ora il discorso di Edoardo? Nella casa cominceranno a svilupparsi nuove fazioni in guerra tra loro? Oppure il tutto verrà portato stasera in un confronto in diretta durante la puntata?

