Coppa Italia, Inter prima finalista: Inzaghi vince il derby con il Milan

(Lapresse) È l'Inter la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri hanno infatti battuto ieri sera 3-0 il Milan a San Siro. In gol Lautaro, autore di una una doppietta, e Gosens. Ai rossoneri è stato annullato con il Var, tra le proteste della squadra di Pioli, un gol di Bennacer per un fuorigioco di Kalulu. Stasera si deciderà l'altra finalista: a Torino si affrontano nella seconda semifinale di ritorno Juventus e Fiorentina.All'andata finì1 -0 per i bianconeri.