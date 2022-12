Serie A, dal 4 gennaio arriva il fuorigioco semiautomatico

(LaPresse) La Serie A si appresta a utilizzare il fuorigioco semiautomatico al rientro dalla pausa iridata. «Siamo pronti ad applicarlo, anche in Italia come al Mondiale, già dal prossimo 4 gennaio», ha annunciato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini che ha spiegato anche alcuni elementi del progetto di riforma del campionato che verrà presentato il prossimo 15 dicembre. «Dopo la mancata qualificazione dell’ Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo – per esempio migliorare la var, migliorare i tempi effettivi – alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma».