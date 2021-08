Serie A, l'Inter sbanca il Bentegodi grazie a Correa

(LaPresse) Seconda vittoria in due partite per l'Inter di Simone Inzaghi in campionato. I nerazzurri si sono imposti in rimonta per 3-1 sul campo del Verona nell'anticipo del secondo turno di serie A. Decisivo una doppietta del neoacquisto Correa, arrivato in settimana dalla Lazio. Nell'altro anticipo di ieri 3-0 dell'Udinese al Venezia. Oggi Lazio-Spezia e Atalanta-Bologna alle 18:30. Alle 20.45 Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. E i bianconeri ieri hanno salutato Cristiano Ronaldo. E' ufficiale il ritorno dell'asso portoghese al Manchester United.