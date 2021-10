Serie A: il Milan vince in rimonta col Verona, stasera Juventus-Roma

Vittoria col brivido per il Milan in uno degli anticipi dell'ottava giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri ribaltano il Verona da zero-due a tre a due. La squadra di Pioli momentaneamente prima in classifica in attesa del match del Napoli, impegnato alle 18 contro il Torino. Prima sconfitta stagionale per l'Inter, superata 3-1 dalla Lazio all'Olimpico. Nell'altro anticipo lo Spezia batte 2-1 la Salernitana. Oggi alle 12.30 Cagliari Sampdoria. Alle 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna. Alle 20.45 il big match Juventus-Roma. Domani chiude Venezia-Fiorentina.