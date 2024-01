Supercoppa italiana all'Inter, Napoli battuto 1-0

EMBED

(Lapresse) È l'Inter ad alzare il primo trofeo stagionale. Nella finale di Supercoppa italiana giocata a Riad, in Arabia Saudita, i nerazzurri battono il Napoli 1-0 e conquistano per l'ottava volta nella propria storia il trofeo, la terza consecutiva. La quinta in carriera per Simone Inzaghi, record assoluto meglio anche di Fabio Capello e Marcello Lippi. Decisiva la rete di capitan Lautaro Martinez in pieno recupero. Azzurri infuriati con l'arbitro Rapuano per l'espulsione a metà secondo tempo di Simeone, un doppio giallo che di fatto ha spianato la strada al trionfo dell'Inter. Per protesta, mister Mazzarri ha disertato la premiazione. Squadra e staff tecnico in silenzio stampa.