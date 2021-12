Meetic conferma: un nuovo amore tra i propositi per l'anno nuovo

Quando un nuovo anno comincia, in molti sognano un nuovo amore (poi non è escluso che nel corso dell’anno questo desiderio si affievolisca, sia chiaro). Sarà il pressing dei parenti durante i lauti banchetti festivi (“Ma quando ti fidanzi?”), sarà l’orologio biologico e l’inesorabile trascorrere del tempo, sta di fatto che tra fine dicembre e inizio gennaio ha luogo la “fiera dei buoni propositi”. L’obiettivo primario per il 74% dei single è trovare il partner ideale e innamorarsene perdutamente, fanno sapere da Meetic.

