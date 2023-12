Un anno di sport, dal Napoli campione d'Italia al trionfo nella Coppa Davis. I successi del 2023

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 Il 2023 ha regalato al Napoli il terzo scudetto della sua storia, dopo quelli del 1987 e del 1990. Ma i successi non sono mancati negli altri sport: nel tennis, dove Jannik Sinner è diventato il primo italiano in finale alle Atp Finals (ex Masters) e ha trascinato l'Italia in Coppa Davis, riportando a casa l'Insalatiera dopo 47 anni, ma anche nell'atletica, con i trionfi di Tamberi, oro nel salto in alto, e della squadra femminile di Pentathlon. Per quanto riguarda il calcio, il 2024 sarà segnato dagli Europei, ai quali l'Italia, campione in carica, parteciperà con un nuovo Ct: Mancini ha lasciato la panchina a Spalletti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev