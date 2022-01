Dolceacqua in Liguria: il borgo con il ponte immortalato da Monet

In Liguria si trova un borgo medievale che rapì il cuore di Monet durante il suo viaggio nella Riviera di Ponente nel 1884. È il borgo di Dolceacqua: la sua parte antica si trova ai piedi del Monte Rebuffo, mentre la parte più moderna è sulla sponda opposta del fiume Nervia. A collegare le due anime del borgo «Un ponte che è un gioiello di leggerezza» come scrisse Claude Monet. Si tratta di un ponte romanico ad arco, con una campata di circa 33 metri. A dominare Dolceacqua, il castello dei Doria. Il maestro dell'impressionismo scelse il ponte e castello come soggetti di alcuni suoi dipinti.

Foto Shutterstock; music OnceAgain from Bensound.com