Escursione in Trentino? Questo è il vero paradiso per gli amanti delle passeggiate

In Trentino Alto Adige si trova un posto a dir poco magico del Primiero, ancora meta poco inflazionata dal turismo di massa: la Val Noana rappresenta una vera e propria chicca per tutti gli appassionati di escursioni in montagna e canyoning. La Val Noana è provvista di percorsi escursionistici di diverse difficoltà per chi vuole scoprire questi luoghi magici concedendosi una lenta camminata in mezzo alla natura e per chi, al contrario, è in cerca dell’adrenalina più pura. Da quest’anno la Val Noana offre nuovi scorci grazie alla realizzazione di due passerelle panoramiche sopra la forra del Rio Neva, collegate con con un sentiero panoramico allo spettacolare ponte tibetano che mette in comunicazione il rifugio Coltega con il Fonteghi.

