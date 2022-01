Giardino di Ninfa: il più romantico parco del mondo, si trova a pochi chilometri da Roma

1.300 varietà di piante, più di 100 voltili censiti, e poi ruscelli il fiume Ninfa.. A meno di 100 km da Roma si trova il giardino più romantico e più bello del mondo (secondo il New York Times). È il Giardino di Ninfa, a Cisterna Latina. Nato nell'area in cui sorgeva la cittadina medievale Ninfa, accoglie specie botaniche straordinarie che arrivano da tutto il Mondo. Un'esperienza che non è solo visiva, ma anche olfattiva, uditiva e tattile. La sua storia è stata travagliata ma se oggi possiamo godere della sua bellezza lo dobbiamo soprattutto a Leila Caetani.

