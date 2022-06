Anche quest’anno è arrivata l’estate e le tanto attese vacanze sono ormai dietro l’angolo. Per chi vuole respirare aria fresca e godersi la natura, i parchi nazionali sono la destinazione ideale. Fortunatamente, non dobbiamo viaggiare troppo lontano, perché in Italia, come in tutta Europa, le opzioni non mancano.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com