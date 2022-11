Luci led e timer, come risparmiare durante le feste: i consigli per un Natale consapevole

Quello che ci prepariamo a vivere è il periodo più gioioso ma anche impegnativo di tutto l’anno: parliamo del Natale, che vede già molte famiglie alle prese con gli addobbi. Così, le case si illuminano accendendosi di magia ma tra festoni e luci la spesa in bolletta può gonfiarsi parecchio. Eppure, sottolinea Assogiocattoli, bastano pochi accorgimenti per vivere un Natale consapevole. Il primo passo è sostituire le luci a incandescenza con le equivalenti luci a led: il risparmio è tra l’80% e il 90%. Una catena luminosa con almeno 500 Led ha, infatti, una potenza totale di circa 5 Watt che corrisponde a un consumo di circa 1,5 Kilowattora per dieci ore al giorno in un mese. Ponendo un costo medio di 0,40€ per kWh, il risultato è 0,60€ di energia consumata nei circa 30 giorni di festeggiamenti. E per ottimizzare ulteriormente, si può ricorrere a un timer, che gestisce in autonomia accensione e spegnimento.

