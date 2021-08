Procida, il borgo incantato di Corricella è anche il più antico dell'isola

Le reti stese al sole ad asciugare, i panni accarezzati dal vento, il sole che illumina le casette colorate e il mare a fare da sfondo: tutto questo è Procida, con Marina di Corricella a darci il benvenuto nell’isola campana scelta da Troisi per ‘Il Postino’. Corricella, disposto ad anfiteatro rispetto al mare, è il più antico borgo di tutta l’isola: il porticciolo, con le barchette attraccate, risale al 1600: da questo punto privilegiato si può ammirare l’architettura mediterranea che concorre a rendere Procida un unicum nel mondo. Magnetici i colori tenui degli edifici abbarbicati sul promontorio, sospesa e magica l’atmosfera che si respira girando per i vicoletti dell’isola. Un intreccio di logge, archetti, cupole, scale e facciate colorate fa sì che Procida rimanga ben impressa negli occhi di la visita per la prima volta.

Foto: Shutterstock; Music: «Summer» from Bensound.com