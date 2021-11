Urbania, la Chiesa dei Morti: la visita da paura fra mummie e corpi perfettamente conservati

In provincia di Pesaro nelle Marche, si trova la Chiesa dei Morti. Qui si trovano 18 mummie, 15 delle quali conservate naturalmente e senza processi di mummificazione. La Chiesa, che fino al 1836 si chiamava Cappella Cola in nome della famiglia che nel 1380 eresse lì l'oratorio, si trova ad Urbania. Le mummie disposte a semicerchio, oggi sono protette da teche di vetro; quello che stupisce e cha desta particolare attenzione nel mondo scientifico, è la loro conservazione avvenuta senza l'intervento dell'uomo. Questi corpi sono rimasti come furono trovati nel 1804 quando vennero disseppelliti dal cimitero antistante.

Foto@Shutterstock; music Summer from Bensound.com