Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 11:28

Serino - A meno di sei mesi dalla sentenza di condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione, per un parrucchiere di Serino si sono riaperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino. Si tratta dell’atto conseguente al verdetto. Il trentatreenne, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una disabile che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, a è stato tratto in arresto dai carabinieri. I fatti, vennero alla luce allorquando i familiari della vittima, una ragazza dell’hinterland, denunciarono l’accaduto presso la caserma di via Terminio. Decisiva risultò la confessione fatta dalla vittima ad una psichiatra. La professionista ne parlò con i familiari e gli inquirenti. A finire nei guai furono un 33enne parrucchiere e un 44enne autista in servizio presso un centro per disabili della provincia. Come riportato nel dispositivo della sentenza, il parrucchiere abusava della ragazza nella occasioni in cui si recava a casa della stessa per tagliarle i capelli. L’autista ha tenuto lo stesso riprovevole comportamento nel periodo in cui prendeva in consegna la vittima per trasportarla dall’abitazione al centro e viceversa. Una storia di violenza, sofferenza e indigenza che si sarebbe consumata nel corso di quasi un anno senza che nessuno nutrisse il minino sospetto.