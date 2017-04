Venerdì 14 Aprile 2017, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 18:54

Accade in via Domenico Fontana, quartiere Vomero, a Napoli. Diversi cassonetti per la raccolta differenziata risultano posizionati nell’area di sosta degli autobus ma non solo: spazzatura e rifiuti diversi sono riversi a terra. La causa, secondo quanto riferiscono alcuni residenti, sarebbe da ricercare in una cattiva abitudine di alcuni automobilisti indisciplinati che in cerca di parcheggio spostano sistematicamente i rifiuti nell’area di sosta degli autobus.