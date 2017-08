Lunedì 21 Agosto 2017, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 14:52

Dal primo agosto bar e ristoranti di piazza Municipio possono sistemare davanti ai propri locali sedie e tavolini. I più veloci a munirsi dell’attrezzatura sono stati i due bar proprio sotto Palazzo San Giacomo che sono rimasti aperti per tutto agosto. Ombrelloni bianchi, tavoli e sedie di metallo grigio sono le prime decorazioni per la piazza che, grazie al provvedimento del Comune, è destinata a cambiare volto e anche l’utilizzo: da zona di passaggio veloce per chi deve andare negli uffici per svolgere qualche attività a zona relax per cittadini e turisti dove poter sorseggiare qualcosa seduti ai tavolini sulla bellissima piazza da poco restaurata.La delibera risale al mese scorso, quando l’assessore alle attività produttive Enrico Panini ha autorizzato l’occupazione di suolo pubblico nella piazza e definito gli arredi e i dehors consentiti: piazza Municipio si trova nella zona definita ‘A’ o meglio area di interesse storico paesaggistico. Dunque i commercianti dovranno attrezzarsi di ombrelloni e arredamenti omogenei, che non guastino la bellezza del luogo. Tutto questo solo dalle 17 alle 24 dei giorni feriali e tutta la giornata nei giorni festivi. Una limitazione che non piace ai commercianti della zona che sono stati felici per il provvedimento che richiedevano da anni ma che è di fatto operativo solo a metà. Dicono che dalla Soprintendenza hanno avuto il via libera totale per l’utilizzo dello spazio di suolo pubblico dato loro in concessione ma che il Comune ha imposto limiti di orari che non coincidono con le attività di tutti. «L’utilizzo è consentito solo nel pomeriggio, ma il canone di occupazione di suolo pubblico lo paghiamo per tutta la giornata», dicono i commercianti.Per il momento gli unici bar che in piazza Municipio si sono già attrezzati con tavoli e sedie hanno avuto l’autorizzazione a tenerli anche di mattina considerato il periodo estivo e festivo di agosto. Dal primo settembre si dovrebbe tornare al rispetto della regola. Alcuni di quei bar interessati al provvedimento però solitamente chiudono alle 20, che significa che possono offrire servizi al tavolo solo per 4 ore al giorno. Felici sono in parte per l'autorizzazione ad offrire i loro serizi in piazza, i commercianti auspicano un dialogo con il Comune per consentire loro di poter allungare l'orario consentito.