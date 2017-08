Torre Annunziata. Il Savoia si presenta alla città: tifosi ricordano le vittime del crollo su Rampa Nunziante

Domenica 20 Agosto 2017, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. Il Savoia si presenta alla città: nella serata di festa, i tifosi ricordano le 8 vittime del crollo su Rampa Nunziante. Gli ultrà oplontini hanno consegnato ai rispettivi familiari due targhe in memoria di Pasquale Guida e Marco Cuccurullo, entrambi morti sotto le macerie lo scorso 7 luglio ed appassionati della squadra di calcio torrese. "Le nostre stelle sono volate in cielo, ma le famiglie Guida e Cuccurullo vivono ancora" il messaggio impresso sulle targhe dagli ultrà.La consegna è avvenuta sul palco allestito questa sera, allo stadio Giraud, per la presentazione ufficiale dei calciatori e dello staff tecnico del nuovo Savoia. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Dopo la consegna delle targhe, i bianchi sono scesi in campo per disputare un'amichevole contro gli atleti disoccupati della Equipe Campania. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria della tragedia di Rampa Nunziante.