Orrore a Zagarolo, accoltella il cognato ed un suo amico: sono in pericolo di vita

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 10:45

Un uomo, romano, di 41 anni, per motivi banali, ha ferocemente accoltellato il cognato e un suo amico. Entrambi versano in gravissime condizioni in ospedale. Il duplice tentato omicidio si è registrato ieri pomeriggio nell’abitazione della moglie dell’autore della duplice aggressione, a Zagarolo, ai Castelli. ”C’era sangue dappertutto. Lungo il corridoio ed in cucina. Sembrava un film dell’orrore”, questo il commento di un infermiere di una delle ambulanze che hanno soccorso i feriti.Sono stati i carabinieri della compagnia di Palestrina ad occuparsi del caso e ad avere arrestato il responsabile, 41 anni, originario di Sperlonga e residente a Roma. Le vittime sono entrambi romane.Da una prima ricostruzione, l’uomo al culmine di una lite per motivi banali, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito con diversi fendenti il cognato e l’amico. Un ferito si trova nell’ospedale di Palestrina in Rianimazione in pericolo di vita. L’altro è stato trasferito all’Umberto I e anche lui è in pericolo di vita. I due sono stati colpiti da oltre dieci fendenti.