Auto a fuoco sul viadotto della strage, salvi giovane coppia e tre cani

Auto prende fuoco durante la marcia lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, salvi due giovani e ter cani. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti al Km. 32,500 in direzione Canosa, sul viadotto Acqualonga teatro della strage di 10 anni fa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per l’incendio dell'autovettura in transito.

Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area. A bordo dell’auto vi erano due giovani coniugi e tre cani, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia: si sono salvati in extremis. Per loro tanto spavento.