Carrie Fisher e Harrison Ford si amarono sul set di Guerre stellari: la rivelazione nell'autobiografia dell'attrice

Giovedì 17 Novembre 2016, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra la Principessa Leila e Ian Solo di Guerre stellari non ci fu del tenero solo nella finzione cinematografica. Carrie Fisher e Harrison Ford, interpreti dei due personaggi del mitico film di George Lucas datato 1977, si innamorarono infatti durante la lavorazione della pellicola, dando vita a una storia “molto intensa” protrattasi per tre mesi”. A rivelarlo è stata la Fisher in persona sulle pagine de I diari della Principessa, autobiografia che, insomma, promette molto bene.«Ero molto insicura in quel periodo. Ero così inesperta ma mi sono fidata di lui. Era dolce e gentile”, ha ricordato nel libro l’attrice, che poi a People ha aggiunto: “È stato così intenso, durante la settimana eravamo Leila e Solo, il weekend invece Carrie e Harrison. È stato molto tempo fa, in una galassia lontana”.All’epoca la sessantenne interprete di The Blues Brothers e Harry ti presento Sally aveva solo diciannove anni mentre Ford, che era sposato con Mary Marquardt, da cui avrebbe successivamente divorziato, trentaquattro. “Allora - si legge ancora nell’autobiografia - sognavo che lui chiedesse di sposarmi dandomi un anello con incisa la scritta “Carrison””.Fantasie che non sono certo diventate realtà, visto che, detto addio alla prima moglie, il divo di Indiana Jones convolò a nozze con la sceneggiatrice Mathilde Mathison e, in seguito, con la collega Calista Flockhart, sua attuale consorte.Rincontratisi nel 2015 sul set de Il risveglio della forza, ennesimo capitolo della saga di Star Wars, in passato, tanto Ford quanto la Fisher non avevano mai parlato pubblicamente della loro antica relazione, un segreto caduto con la diffusione delle intime confessioni dell’attrice, di cui, comunque, il settantaquattrenne interprete era già a conoscenza: stando a People, infatti, tempo fa, la Fisher avrebbe inviato a Ford, che finora ha evitato ogni commento, una copia del suo libro, avvertendolo della sua prossima uscita. Uomo avvisato, mezzo salvato.