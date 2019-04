Martedì 30 Aprile 2019, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 22:26

Armati di spray urticante e di manganello modificato per aumentarne l’offensività. Due napoletani in trasferta in Irpinia sono stati sorpresi nei pressi di un centro commerciale di Mirabella Eclano. In azione i carabinieri che li hanno intercettati e bloccati. Sono stati i militari dell’aliquota radiomobile a fermarli e a sottoporli a perquisizione personale. Passata al setaccio anche l’auto. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento. Non solo. E’ stato deciso anche l’allontanamento con il foglio di via obbligatorio.