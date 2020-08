Solo una serie di circostanze fortuite ha evitato il peggio lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. Un albero di grosso fusto è venuto giù dal costone laterale e si è abbattuto sulla carreggiata. In quel momento non si è trovato a transitare alcun veicolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km 99,200 in direzione Napoli, nel territorio del comune di San Sossio Baronia, per liberare la corsia. Il tronco dell'albero è stato tagliato, liberando la parte di carreggiata interessata. © RIPRODUZIONE RISERVATA