Antenna 5G, la società di telefonia ricorre al Tar

Antenna 5G in via Calabricita, a dirimere la controversia tra il comune di Baiano e la società di telefonia mobile sarà il Tar di Salerno.

Nei giorni scorsi, a seguito della scadenza dell'ordinanza di rimozione dell'antenna già installata in un fondo privato, ma non ancora attivata, i legali del sodalizio al centro dell'attenzione hanno provveduto a depositare un ricorso presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

A breve, per cercare di far luce sulle responsabilità delle procedure poste in essere da circa due anni a questa parte, che ha visto in ultima battuta disatteso il termine dei trenta giorni per la rimozione dell'antenna prevista dal provvedimento sottoscritto dal sindaco di Baiano Enrico Montanaro, sarà fissata anche la data dell'udienza. Il Comune di Baiano, dopo essersi visto notificare il provvedimento di citazione presso la giustizia amministrativa, si è subito costituito provvedendo a mettere in campo una strategia difensiva mediante l'individuazione di un legale di fiducia.

La sensazione è che il futuro provvedimento del Tar non rappresenterà l'ultima tappa del contenzioso in cui le parti cercheranno di far prevalere le loro ragioni.