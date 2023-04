Pnrr e pianificazione, D'Alessio rinforza l'organico

Nuove variazioni all'interno della pianta organica del comune di Mercogliano.

Dall'11 aprile è entrato in servizio un nuovo istruttore amministrativo. L'incarico è stato disposto per un impiego di diciotto ore settimanale per un periodo di diciotto mesi.

L'individuazione del profilo è stata resa possibile grazie allo scorrimento di graduatoria delle procedure concorsuali avviate dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. Nei giorni scorsi l'esecutivo guidato dal sindaco D'Alessio aveva provveduto a prorogare l'impiego di un istruttore direttivo tecnico.

In questo caso, in attesa del completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di due funzionari tecnici, l'incarico avrà una durata fino alla conclusione del mandato del sindaco D'Alessio.

Il ricorso alla nuova professionalità, già oggetto di proroga negli ultimi dodici mesi, si è reso opportuno, ad opera dell'ente mercoglianese, per rimpinguare l'organico dei dipendenti comunali, oggetto di diverse defezioni nel corso degli ultimi tempi.

L'obiettivo dell'incarico sarà quello di dare continuità all'azione amministrativa soprattutto tenendo conto delle priorità in carico all'ente per assolvere a tutte le procedure in corso nell'ambito della programmazione del Pnrr, e degli altri finanziamenti ottenuti e da appaltare.