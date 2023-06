«Il Bacio della vita» a Firenze consacra l’artista irpina Gensale

Firenze culla dell’arte riserva ad Antonella Gensale riconoscimenti sempre più sorprendenti. La critica li certifica, l’artista li schiva, per indole, celandosi dietro lo pseudonimo di Marì. Una cornice sontuosa quella cinquecentesca di Palazzo Ximenes Panciatichi.

A trovare accoglienza nelle sue sale sono stati: il “Premio Internazionale Michelangelo”; l’inaugurazione della collettiva “Unici” a cura della storica e critica d’arte Leonarda Zappulla; un nuovo approfondimento dell’Annuario Artisti ’23 (distribuito da Mondadori) animato da operatori del settore ed esponenti del mondo della cultura, a partire da Vittorio Sgarbi; non da ultimo, si è svolto l’evento “80 Proposte d’investimento per il collezionista” promosso da Fondazione Effetto Arte e la rivista Art Now: una presentazione di rilevante interesse nel panorama nazionale che ha visto la partecipazione dell’artista irpina con la selezione, nei mesi scorsi, del dipinto intitolato “Il Bacio della Vita”.

Recensioni e quotazioni sono state curate da Angelo Crespi che dell’opera ha codificato critica e valore, tradotti con l’assegnazione di un coefficiente per gallerie di 4,5.

A quanti le hanno chiesto un commento, Marì ha spiegato : “Una bella soddisfazione per chi mi vuole bene e per coloro che hanno già una mia opera. Per me non è cambiato nulla. L’arte non si quantifica e sono d’accordo con le parole di Vittorio Sgarbi quando afferma che «La creatività dev’essere riconosciuta quale diritto universale, fondamentale al pari di tutti gli altri diritti».

L’arte è di tutti e non tutti siamo artisti – ha aggiunto Antonella Gensale - se però si riesce a trasferire un’emozione il nostro intento è compiuto. Se quell’emozione la rendiamo immortale con qualsiasi forma creativa - ha concluso emozionata - avremo prova e potremo dire di esser vivi”. “Il Bacio della vita” è stato, in fondo, anche quello di Firenze per Marì.