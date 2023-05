Carlo Goldstein dirige la Sinfonica del Cimarosa di Avellino

Saranno tre giovani e talentuosi studenti i solisti che si esibiranno, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio di Musica «Domenico Cimarosa» di Avellino, sotto la guida del Maestro Carlo Goldstein. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio 2023, alle 19, presso l’auditorium «Vincenzo Vitale» dell’Università della Musica, con il concerto che l’Istituzione di alta cultura ha organizzato in occasione di un riconoscimento che il Comando provinciale di Avellino dell’Arma dei Carabinieri consegnerà ad uno studente.

Sotto la direzione di Carlo Goldstein, apprezzato docente, uno dei più interessanti direttori in carriera della sua generazione - direttore ospite principale della Volksoper di Vienna dalla stagione 2022/23 - la compagine orchestrale del Conservatorio irpino proporrà il Concerto in Do Maggiore per oboe, archi e cembalo, RV 447 di Antonio Vivaldi (1678-1741), oboe solista sarà Manuel Molinario.

A seguire sarà proposto il Concerto per marimba e orchestra n. 2 del compositore e percussionista Casey Cangelosi (1982-), soprannominato – per il suo stile compositivo e il suo virtuosismo all'avanguardia - «il Paganini delle percussioni».

Interprete e solista alla marimba sarà Davide De Maio.

Dalle sonorità contemporanee si passa all'Adagio per violoncello e orchestra Kol Nidrei opus 47, scritto da Max Bruch (1838-1920) nel 1881 su melodie ebraiche. L’esecuzione di questa breve ma intensa pagina, considerata una tra le più note e amate del repertorio per violoncello e orchestra, è affidata al violoncello di Valentino Milo.

L’Orchestra del Conservatorio «Cimarosa», diretta dal Maestro Goldstein, chiuderà la serata con tre delle Danze slave per orchestra op. 46 del compositore Antonín Leopold Dvořák (1841-1904): Furiant (Presto in Do Maggiore); Dumka (Allegretto scherzando in mi minore) e Polka (Poco Allegro in La bemolle Maggiore). Nate dalla ricerca sul folclore traggono una libera ispirazione dal mondo slavo e propongono una serie di ritmi popolari caratteristici di quell'area geografica.