Morto l'assessore Antonio Salerno: lutto nella politica irpina a Montoro

La comunità della Valle dell’Irno e la politica irpina in lutto per la scomparsa prematura di Antonio Salerno, 65enne assessore del Comune di Montoro e politico di lungo corso. Incredulità e sconcerto nella cittadina. Distrutto il sindaco Girolamo Giaquinto.

«Antonio era il simbolo della serietà, della rettitudine, un appassionato. Ha sempre lavorato per la comunità con un impegno notevole. Un’attenzione straordinaria”, dice affranto il primo cittadino. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono “il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro Antonio Salerno. Cittadino esemplare, da sempre impegnato nella vita politica del Comune di Montoro Superiore prima e Montoro poi, Tonino è stato un punto di riferimento per l’intera comunità montorese e per quella di Banzano in particolare. Un uomo pieno di passione e di grinta in ogni cosa che faceva, famiglia, lavoro, amici e politica. Sempre cordiale, elegante, disponibile e aperto al confronto con tutti. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale, lasciando un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo».