Anziane rapinate in casa, una anche imbavagliata da tre banditi

Due anziane sorelle di 84 e 86 anni sono state rapinate in casa da tre banditi con il volto coperto da passamontagna.

Una delle anziane è stata anche imbavagliata per evitare che urlasse. Il colpo è stato messo a segno durante la notte in un’abitazione di Monteverde. I malviventi hanno portato via denaro contante, oro e oggetti preziosi. Il bottino è ancora da quantificare.

Per le due sorelle è stata una notte di terrore. E’ stata una nipote delle signore a lanciare l’allarme. Indagano i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno sentito le vittime e eseguito un sopralluogo nella casa alla ricerca di elementi utili alle investigazioni.