Truffa due anziane irpine, arrestato 51enne napoletano

Un 51enne di Napoli è finito in manette per aver truffato due anziane di Atripalda e Serino. I Carabinieri della Compagnia di Avellino e i colleghi di Solofra hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura nei confronti dell'uomo. L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia delle vittime. I militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra e i colleghi della Stazione di Atripalda attraverso mirati accertamenti tecnici, in particolare mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e l'acquisizione dei tabulati telefonici di delineare un quadro probatorio tale da consentire l'emanazione del provvedimento. Un secondo indagato sempre del Napoletano è stato sottoposto a perquisizione domiciliare perché indiziato di aver favorito il 51enne.