Montoro: gli notificano l'arresto e lui minaccia il suicidio, 53enne in carcere

Tenta la fuga quando i carabinieri gli notificano un provvedimento cautelare. Subito bloccato inveisce contro i militari e minaccia il suicidio. In manette è finto un 53enne di Montoro. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Solofra. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Bellizzi Irpino.

Aveva ricevuto il provvedimento di arresto in sostituzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali per i reati di furto, lesioni e rapina. il 53enne aveva violato le prescrizioni imposte dal giudice. Quando i carabinieri gli hanno notificato la nuova disposizione ha tentato la fuga, ha minacciato il suicidio e poi ha inveito contro i militari. Ora si trova dietro le sbarre.