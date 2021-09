Appuntato dei carabinieri stroncato da un infarto a 49 anni

Ancora un lutto tra le file dell'Arma irpina. È morto stroncato da un infarto Aniello Scafuro, 49enne residente a Casamarciano, Appuntato Scelto Qualifica Speciale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Marzano di Nola. Era in casa quando si è sentito male. Purtroppo vani tutti i soccorsi. Benvoluto e stimato, la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano. Alla sua famiglia, in particolare alla moglie Apollonia e ai figli Antonio, Lorenzo e Rossella, il commosso abbraccio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.