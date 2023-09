Un oro, un argento ed un bronzo per i tre Arcieri del Tricolle partecipanti al Campionato regionale 3D tenutosi a Pontecagnano – Faiano domenica 3 settembre 2023.



Dopo la gara di qualifica su 24 bersagli di sagome animali tridimensionali posti a distanze sconosciute agli arcieri, per un totale complessivo di 48 frecce scoccate, i tre Arcieri del Tricolle sono risultati “teste di serie” essendosi posizionati tutti e tre al primo posto delle rispettive classifiche.



La competizione ha poi previsto l’azzeramento della classifica di qualifica e si è passati agli scontri diretti tra i primi quattro arcieri delle rispettive classifiche.



Alla fine delle semifinali e delle finali i risultati sono stati i seguenti:



Domenico Paonessa, arco istintivo maschile, over 20, oro, campione regionale 2023;



Marianna Rogazzo, arco nudo femminile, over 20, argento, vice campionessa regionale 2023;



Claudio Galasso, arco nudo maschile, over 20, bronzo.



Si segnala che, fuori classifica, perché non qualificati al campionato regionale, in quanto neofiti, hanno partecipato alla competizione anche i neo arcieri dell’ASD Arcieri del Tricolle Eleonora Pisapia, arco compound femminile, over 20, e Antonio Zotti, arco nudo maschile, over 20, che se fossero stati inseriti in classifica avrebbero partecipato alle semifinali ed alle finali.