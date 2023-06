É nata il primo giugno del 1920, la signora Maria Di Furia ha raggiunto lo straordinario traguardo di 103 anni. Maria ha vissuto la sua esistenza tra la casa dove è nata, ai Pasteni, e località Frolice dove coltivava con il marito un pezzo di terra. Ha allevato con sacrificio 10 figli trasmettendo loro educazione e sani principi. Ora la sua famiglia conta 18 nipoti e 62 pronipoti sparsi per il mondo più un altro in arrivo. Alcuni di loro sono giunti dalla Francia e dall'Inghilterra per festeggiare con lei questo compleanno davvero speciale presso il centro Minerva dove è ospite da diversi anni e dove ha trascorso il periodo della pandemia superando indenne la strage di anziani causata dal maledetto Covid.

A maggior ragione è stata una festa molto sentita seppur nella semplicità. La figlia Angela Paduano ed il premuroso personale del centro hanno organizzato tutto per dare il giusto tributo alla longeva signora. Una bellissima torta, pasticcini, spumante e tanti fiori, rose e gerbere. Nei giorni scorsi la dolce nonnina non è stata molto bene ma per il suo compleanno, nonostante un po' abbattuta in alcuni momenti, è apparsa piuttosto lucida e presente ed è stata felicissima di rivedere figli e nipoti. «Centotre anni è un traguardo non da tutti. È una gioia immensa - afferma la figlia Angela - ringrazio il Signore che ce la sta facendo tenere così a lungo».